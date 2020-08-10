Володин поручил повысить зарплаты водителям электротранспорта в Саратове

Вячеслав Володин предложил поднять зарплату водителя электротранспорта в Саратове

Чтобы обновить все хозяйство «Саратовгорэлектротранса» надо около 25 млрд. рублей. Такую оценку высказал председатель ГД Вячеслав Володин в ходе визита 10 августа в Ленинское троллейбусное депо.

-У вас 10% машин еще служат свой нормативный срок, остальные 90% уже отслужили. Троллейбус стоит сегодня около 20 млн рублей, их нужно более сотни в Саратове, 181 трамвай нужен.

6 млрд стоит ветка скоростного трамвая, которую будем строить по маршруту трамвая №3, и это без подвижного состава. Вот где-то в этих пределах будет сумма, 25 млрд рублей. Но начинать надо, - высказался Володин.

Обсуждая, где найти часть этих средств, он напомнил, что 422 млн рублей составляют долги области перед СГЭТ.

- Надо выверить долговые обязательства и возвращать эти деньги но под новые подходы работы городского транспорта, - предложил Вячеслав Володин.

- Уйдут автобусы, уйдут «Газели», а вы останетесь. Только техника другая будет. Троллейбусы с автономным ходом, бесшумные трамваи с другими путями, – сказал он работникам депо.

- Надо смотреть проблему со всех сторон. Во-первых, это люди, самое важное, за них надо бороться, и - зарплата. Это то, что можно решить быстро, не откладывая в долгий ящик.

Давайте искать подходы и решения. Когда люди не ждут на остановках, а точно знают когда придет тролейбус или трамвай. Давайте переводить все в режим реального времени, когда люди видят, где транспорт и могут планировать время.

Надо уходить от кондукторов к современным решениям – турникеты и т.д.

Надо уходить от сдельщины в зарплатах. Сдельщина приводит к тому, что она бьет по электротранспорту. Надо установить зарплату водителям, к примеру, установить от 30 тысяч и выше.

Правильно было бы решить с зарплатой, с доходами, убрать задвоенность маршрутов. Мы не случайно здесь сегодня, тут самый длинный маршрут, давайте с него начнем, - предложил Володин на встрече с коллективом депо.