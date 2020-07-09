Убийце девушки на Вишневой отменен приговор

9 Июль 2020 2020-07-09T15:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове отменен приговор Евгению Вербицкому, которого ранее признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовского областного суда, апелляционную жалобу подала мать жертвы, Екатерины Коптеловой, убитой 20 сентября 2019 года.

Напомним, в тот день 18-летнюю девушку нашли со множественными ножевыми ранениями в подъезде дома №20 по улице Вишневая. Эксперты установили, что убийца нанес 129 ударов.

Убитой Екатерине было 18 лет. Фото с ее страницы в соцсети

Был задержан ее знакомый, 19-летний Евгений Вербицкий. 19 февраля 2020 года Ленинский районный суд приговорил его к 9,5 года в колонии.

Подъезд, где убили девушку. Фото соцсетей

Мать Екатерины посчитала приговор неправильным. Она считает, что убийство было совершено с особой жестокостью, поэтому должно квалифицироваться по иной статье УК.

На заседании апелляционной инстанции эксперт отметила, что все раны были нанесены девушке еще при жизни и в те части тела, которые имеют нервные окончания и не ведут к потере сознания. То есть потерпевшая все чувствовала и страдала от сильной боли.

В связи с этим, судебная коллегия Саратовского облсуда 9 июля отменила приговор Евгению Вербицкому и вернула дело прокурору Ленинского района Саратова для квалификации по более тяжелой статье.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU