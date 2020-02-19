Убийце Екатерины Громовой в Саратове вынесли приговор

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:10:21+03:00

Евгения Вербицкого осудили на девять лет и шесть месяцев за убийство ножом в подъезде на Вишневой

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В Саратове вынесен приговор 19-летнему Евгению Вербицкому. Его признали виновным в убийстве 18-летней Екатерины Громовой в подъезде на Вишневой улице.

Фото СУ СКР по Саратовской области

- Юноша и девушка были знакомы с детства, жили по соседству. В какой-то момент у них произошел конфликт. Вечером 20 сентября парень подкараулил ее и много раз ударил ножом. Жертва скончалась на месте, — такое развитие событий приводит СУ СКР по Саратовской области.

Фото Екатерины из соцсети

Напомним, основной версией убийства стал долг девушки в 2,3 тыс. рублей.

Евгений Вербицкий признался в преступлении во время следствия и на суде. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима и ограничению свободы на год..

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Опубликовано видео допроса Евгения Вербицкого

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ИСТОЧНИК KP.RU