Придется ответить кровью: Стала известна причина жестокой расправы юноши над девушкой в Саратове

В Саратове все выходные продолжается бурное обсуждение трагедии, случившейся на улице Вишневая.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о том, что в подъезде дома №20 была зверски убита молоденькая девушка. Тело 18-летней Екатерины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в луже крови на ступеньках.

Девушку нашли в луже крови. Фото соцсетей

Практически сразу был задержан подозреваемый — Евгений, 18-летний студент Саратовской государственной юридической академии. Подозрения у полиции вызвала окровавленная одежда юноши.

- Его поймали через пару часов, сидел у школы в крови, — пишут очевидцы в соцсетях.

- Нож нашли рядом, в кустах. Мой сын с друзьями все это видели, — сообщают местные жители.

Сейчас парню предъявлено обвинение, его отправили под арест на два месяца.

На месте работали оперативники. Фото соцсетей

Конечно, каждый день случается немало убийств, однако именно это поразило саратовцев своей циничностью. Жертва и обвиняемый, как выяснилось, были знакомы с детства, жили в соседних подъездах. Что могло побудить юношу жестоко зарезать хорошо знакомую девушку — предстоит выяснить следствию.

Однако сейчас самой вероятной версией является денежный долг.

- В июле 2019 года парень одолжил подруге денежные средства. Спустя время он стал требовать вернуть долг, однако девушка не возвращала ему обещанного, — сообщает региональный СУ СКР.

Впрочем, сам обвиняемый считает, что девушка украла у него эту сумму.

- Екатерина, ситуация такова: ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате, (именно так я это вижу). Ты говорила, что мы кореша, и еще много чего. Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты даже не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я конечно понимаю что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого. НО: если ты думаешь, что живя в соседнем падике, ты можешь просто отмахнуться, то у меня для тебя плохие новости. Ты должна понимать, для меня это не копейки, и за свой поступок ответить придется, кровью, во что бы это мне не обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье, стоит ли это все 2300 рублей. Я тебя прошу последний раз, верни мне эти деньги, это последнее предупреждение, — таково сообщение обвиняемого, присланное Екатерине незадолго до убийства (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Скрин сообщения Евгения Екатерине

В соцсетях же иная версия: якобы Екатерина денег не брала, а парень сам их кому-то отдал, а когда хватился, подумал на давнюю подругу.

- По поводу денег, он их сам на вписке раздавал обкуренным, — пишет гражданин в соцсетях.

Как бы то ни было, все закончилось убийством. Поздно вечером 20 сентября парень подкараулил девушку в подъезде дома и нанес многочисленные ножевые ранения. При этом некоторые в обсуждении доводят число ран до сотни, что, впрочем, опровергают следователи.

К месту убийства люди продолжают нести цветы.