На место жестокого убийства девушки в Саратове несут плюшевые игрушки

К месту гибели 18-летней Екатерины Громовой в Саратове несут цветы и игрушки.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на лестнице первого этажа, у лифта, в третьем подъезде, где жила Екатерина, сейчас стоят розы, гвоздики, плюшевый медвежонок и фото погибшей.

Соседи уверяют, что Екатерина была очень тихой и скромной девушкойФото: Дарья Вострикова

Напомним, главной версией причины убийства стал долг Екатерины — 2,3 тыс. рублей. Задержанный по обвинению в убийстве Евгений Вербицкий ранее писал сообщения девушке с угрозами в случае, если она не вернет деньги. Местные жительницы рассказали корреспонденту «КП-Саратов», что незадолго до трагедии, в августе, на стенах подъезда также появлялись угрожающие надписи.

- Зарплата у нее была неплохая, поэтому не думаю, что она нуждалась в деньгах. Сама Екатерина была девушкой тихой и спокойной, очень скромной и стеснительной, — рассказал коллега.

Один из знакомых погибшей, который не захотел представляться, сообщил, что она работала в торговом центре Ленинского района, в магазине одежды.

- Если не вернешь долг 2 тыс. рублей, то тебя найдут на мусорке в пакетах, — вспомнили содержание надписей собеседницы корреспондента во дворе дома, где жила Екатерина.

Ее все соседи характеризуют как тихую девушку, которая только недавно переехала в этот дом. Она жила вдвоем с матерью, а ее старшая сестра проживала в доме неподалеку. Известно также, что с Евгением Екатерина вместе училась в школе №76.

В этой школе №76 учились жертва и обвиняемый в ее убийствеФото: Дарья Вострикова

Парень жил в том же доме в подъезде №4, на седьмом этаже.

Обвиняемый в убийстве живет в подъезде №4Фото: Дарья Вострикова

Специально для убийства Евгений пришел в третий подъезд, где дождался девушку и жестоко зарезал — он сам признался во время следственных действий, что наносил удар за ударом, а потом вернулся добить. Очевидцы рассказали, что тело девушки лежало в луже крови. До сих пор ступени лестницы запятнаны красным.

Ступени лестницы подъезда залиты кровьюФото: Дарья Вострикова

Обвиняемый арестован на два месяца, он признал свою вину.

Похороны Екатерины прошли накануне, 22 сентября.