Обвиняемый в убийстве 18-летней девушки в Саратове купил нож заранее и ждал ее в подъезде

Появляются все новые подробности жестокого убийства 18-летней Екатерины Громовой в Саратове.

Следователи СУ СКР опубликовали видео оперативных действий на месте трагедии, а также рассказ самого обвиняемого — 18-летнего Евгения Вербицкого.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что причиной убийства могли стать деньги. Якобы Екатерина задолжала Евгению, с которым дружила с детства, 2,3 тыс. рублей. Так как девушка не желала возвращать долг, парень решился на убийство, о чем предупредил жертву заранее.

- Ты должна понимать, для меня это не копейки, и за свой поступок ответить придется, кровью, во что бы это мне не обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье, стоит ли это все 2 300 рублей, — написал он ей незадолго до убийства.

Екатерина якобы задолжала Евгению денег. Фото со страницы девушки в соцсети

Позже Евгений рассказал следователям, что целенаправленно готовился к убийству, заранее купив нож.

- Пришел в начале девятого и стал ее ждать. Когда она зашла, я накинулся, стал наносить ножевые ранения в шею, корпус. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока она не отключится. У меня была цель — убить, — рассказал обвиняемый.

Более того, уже выйдя из подъезда, Евгений решил, что Екатерина могла выжить.

- Зашел еще раз в подъезд и нанес ей еще серию ножевых, — заявил парень при допросе в региональном СУ СКР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733649" frameborder="0"></iframe> Убийство в Саратове на Вишневой.

Корреспондент «КП-Саратов» пообщалась с друзьями, коллегами и знакомыми погибшей Екатериной Громовой.

Ксения Кузьмина, одна из близких подруг погибшей, рассказала, что девушка была отзывчивой, помогала другим, не шла на конфликты. Кроме того, у Екатерины была сестра, не родная. За несколько дней до трагедии, 17-19 сентября, она встретилась с Екатериной, однако чего-то необычного в поведении подруги не заметила.

Предполагаемого убийцу своей подруги, студента СГЮА, Ксения не знала. Екатерина вообще ничего не рассказывала о долгах и денежных проблемах.

- Мне она об этом ничего не рассказывала, думаю, потому что не хотела меня втягивать. Что этот молодой человек неуравновешенный, понятно из всей случившейся ситуации. Ясно, что он неуравновешенный. Насчет денег я, возможно, не верю этому, но говорить ничего не буду, — отметила она.

Ксения заметила, что ей очень больно переживать утрату близкого человека, который стал ей родным.

Тело нашли в подъезде дома на Вишневой, 20. Фото соцсетей

Кристина Брагова, другая подруга Екатерины Громовой, также не слышала ничего о проблемах с долгами.

- Она была душой компании, последний раз мы встречались в июле, у нас был обычный разговор — как дела, как жизнь, все ли хорошо, она говорила, что все в порядке, — поделилась девушка.

По мнению Кристины, деньги могли стать причиной для этой трагедии.

Коллеги и давние знакомые Екатерины вторят — девушка хорошо общалась с окружающими, была спокойной, доброй и достаточно скромной девушкой.

Евгений учился на втором курсе СГЮА, в Юридическом институте правового администрирования. Его однокурсник Вадим назвал Евгения тихим человеком.

- Не мог даже подумать, что Евгений способен на такое. На совместных фотографиях он всегда был каким-то отдаленным, — отметил Вадим.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован. Фото СУ СКР по Саратовской области

Он также вспомнил, что Евгений Вербицкий принимал участие в масштабном событии в Саратовской области — чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту — там он выносил флаг одной из стран.

Сейчас Евгений арестован.

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