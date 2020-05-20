В магазине Балакова из кармана пиджака мужчины вытащили свыше 10 тыс. рублей
Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Ленина в Балакове, которая произошла 23 декабря 2019 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный вытащил из кармана пиджака 30-летнего мужчины свыше 10,6 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, который сейчас находится в самарском СИЗО.
Похищенное у него не изъяли, на мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU