В магазине Балакова из кармана пиджака мужчины вытащили свыше 10 тыс. рублей

20 Май 2020 2020-05-20T09:15:03+03:00

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Полиция раскрыла кражу из магазина на улице Ленина в Балакове, которая произошла 23 декабря 2019 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный вытащил из кармана пиджака 30-летнего мужчины свыше 10,6 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист, который сейчас находится в самарском СИЗО.

Похищенное у него не изъяли, на мужчину завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU