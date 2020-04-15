2020-04-15T15:07:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области решена проблема нехватки реактивов для проведения тестов на коронавирус

Курьеры привозят реагенты ежедневно
Екатерина Семенова
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Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Андрей Гадяцкий прокомментировал выделение дополнительных средств на разворачивание коечного фонда в регионе.

Он ответил на вопрос «КП-Саратов» на брифинге в Минздраве.

- Разворачивание дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией потребовало привлечения дополнительных средств. При непосредственной поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора области Валерия Радаева министерством здравоохранения заявка была скорректирована. И вчера появилась информация, что она удовлетворена и средства будут выделены, – заявил Гадяцкий.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Он отметил, что Саратовской области необходимо еще 659 млн рублей для разворачивания дополнительного коечного фонда. Ранее регион получил 197 млн рублей по заявке Минзхдрава. Однако этого оказалось недостаточно.

- При формировании заявки о финансировании, необходимом для создания мест (коек) для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, правительством Саратовской области была предоставлены недостоверная информация, – отмечается в письме Вячеслава Володина.

Правительство России пошло навстречу и выделило нашему региону еще 771,8 млн рублей.

Ранее, на одном из брифингов первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов отметил, что был направлен запрос в федеральный центр с просьбой разобраться, как были выполнены расчета необходимой суммы.

Кроме того, Андрей Гадяцкий сегодня сообщил, что проблема нехватки реактивов для проведения тестов на COVID-19 решена.

- Налажена поставка реактивов, курьеры ежедневно доставляют в область наборы реагентов. Вчера привезли на 200 исследований, сегодня, по предварительной информации, поступит еще на 500, – отметил замминистра.

Напомним, ранее министр здравоохранения Наталья Мазина сообщала, что одна из лабораторий два дня простаивала из-за отсутствия реактивов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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