В разгар пандемии коронавируса саратовская лаборатория два дня простаивала из-за отсутствия реактивов

13 Апр 2020 2020-04-13T20:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Лаборатория по исследованию анализов на коронавирус на базе 5-й детской больницы в Саратове два дня простаивала.

Как сообщила на заседании оперативного штаба в правительстве области министр здравоохранения Наталья Мазина, причина тому – отсутствие реактивов.

Причем тест-систем хватает, а нет именно химреактивов. В связи с этим, лаборатория не работала два дня.

Сегодня были переданы реактивы на 100 исследований, то есть примерно на день работы. В ближайшее время ожидается поступление еще около 300 единиц реактивов.

- Мы допустили сбой, это плохо. Мы просто не имеем право их допускать. Значит, надо так ставить вопрос, чтобы за реактивами бежали или летели, – заявил на это председатель правительства Александр Стрелюхин.

При этом глава Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова сообщила, что лаборатория в пятой больнице получила пять наборов по 100 тест-систем, а в 10-й больнице – шесть наборов.

- Исследования надо наращивать, чтобы больше выявлять возможные источники инфекции и проводить противоэпидемические мероприятия, – заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU