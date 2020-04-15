2020-04-15T08:38:22+03:00
Общество

Панков: После обращения Володина Правительство РФ выделило еще больше средств на создание койко-мест

Екатерина Семенова
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Благодаря инициативе Вячеслава Володина наша область получит на создание койко-мест для больных коронавирусом существенно больше средств, чем планировалось — 771,8 млн рублей. Об этом на своем канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

Ранее он сообщал, что Вячеслав Володин обратился к вице-премьеру, начальнику штаба по противодействию коронавирусу Татьяне Голиковой с просьбой о выделении дополнительных средств на создание койко-мест для больных коронавирусом в регионе. Речь шла о 659 млн рублей.

- Уже в ночь пришла хорошая весть. Области на развертывание койко-мест для борьбы с вирусом выделили 771 млн 800 тыс. рублей, это даже чуть больше заявки. Оперативно, даже в ночь, Правительство России принимает решение. Обстоятельство и ситуация требует этого. А минздрав области иногда потребности реальные не может заявить в нужных объемах, не понимая, что за каждым рублем стоят жизни наших граждан, — пишет Панков.

Напомним, Саратовская область по этой заявке запрашивала 197 млн рублей. Это значительно меньше, чем другие субъекты РФ. Но, как выяснилось, на создание койко-мест в регионе необходима намного большая сумма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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