Панков: Саратовская область отчиталась, что все в порядке, и получила мало денег на борьбу с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T23:01:02+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов» высказался о распределении средств между регионами на борьбу с коронавирусом. По его мнению, Саратов получил незаслуженно мало. Но кто в этом виноват?

- За что или из-за кого должно страдать наше здравоохранение? Насколько известно, из федерального бюджета поступило финансирование на борьбу с коронавирусом. Ряд регионов получили приличные средства. Самара — 1,5 млрд рублей, Волгоград — 2 млрд рублей, такой, к примеру, порядок цифр. А наша область — всего 190 млн рублей.

При выяснении, почему нам так мало, ответ оказался прост. Так вы же подали сведения, что у вас мест для размещения достаточно и аппараты искусственной вентиляции легких есть в достаточном количестве. Думаю, и Наумову, и кто был за министра здравоохранения, ордена надо выписывать. Не думаю ,что это Мазина подписала. Она-то знает реальность дел.

Молодцы, добились таких результатов и денег не получили, сэкономили федеральный бюджет. А жаль, что все имеют большие должности, погоны. А вот просить и отстаивать финансирование для нашего региона не могут. Зачем им это? Это им не нужно, ведь за них это спикер сделает. Вот и оказывается беда не в отсутствии средств, а в системе управления, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU