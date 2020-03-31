2020-03-31T15:46:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая горбольница Саратова сможет принимать пациентов с коронавирусом на этой неделе

Возможно развертывание коечного фонда в Балакове и Балашове
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Брифинг Минздрава прошел в режиме онлайнБрифинг Минздрава прошел в режиме онлайн
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В министерстве здравоохранения Саратовской области разъяснили ситуацию с дополнительным коечным фондом для пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, а также допфинансированием.

Речь об этом шла на традиционном брифинге в Минздраве, который прошел в режиме онлайн, чтобы максимально соблюсти предписанную самоизоляцию.

Первый заместитель министра Станислав Шувалов рассказал, что регионам выделены суммы, рассчитанные по методике Минздрава РФ в сложившихся условиях. Так, Саратовская область попадает под норматив 0,5 коек на тысячу населения. Он установлен для субъектов России, где нет городов-миллионников.

Сейчас по этому нормативу в области необходимо 1 211 коек, а имеются 1 014, то есть нехватка составляет 197 коек.

Соседние регионы получили больше средств именно потому, что там есть города с населением более миллиона человек, отметил Шувалов.

Тем не менее был отправлен запрос в Минздрав РФ о том, правильно ли были выполнены подсчеты для нашей области.

- Ждем от федерального центра разъяснений, — заявил чиновник.

Также он сообщил, что в скором времени прием пациентов с подозрением на коронавирус будет осуществлять городская клиническая больница №2. Туда будет направляться медоборудование для развертывания дополнительного коечного фонда. Сейчас там имеется 70 инфекционных коек, а планируется — 417. Проанализирована как потребность этой клиники, так и незадействованные аппараты в других медучреждениях. А также прорабатывается вопрос достаточного количества медиков.

Работу по полному перепрофилированию 2-й городской клинической больницы для приема пациентов с коронавирусом планируется завершить на этой неделе.

- Сейчас идет работа по перераспределению потоков пациентов во вторую городскую клиническую больницу. И пациенты, которые находятся на стационарном лечении, будут направлены в другие стационары, которые оказывают аналогичную профильную помощь, — отметил Станислав Шувалов.

Он сообщил, что накануне прошла видеоконференция с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

- В ближайшие дни мы получим понимание, как будут финансироваться все учреждения здравоохранения на период сложившейся ситуации. Чтобы ни медработники, ни прочий персонал ни в коем случае не пострадали, если они будут перепрофилированы, — рассказал Шувалов.

Первый замминистра сообщил также, что в Балакове и Балашове будут развернуты коечные фонды для приема заболевших коронавирусом, если ситуация начнет развиваться и вырастет число пациентов. Сейчас эта возможность прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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