Закрытие Саратова на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

2 Апр 2020 2020-04-02T21:57:06+03:00

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В Саратовской области продолжает действовать режим повышенной самоизоляции. Отойти от дома дальше, чем на 100 метров с собачкой, нельзя, приближаться к людям ближе метра — нельзя, в магазин или аптеку пешком — только поблизости, а вот поехать на личном авто можно куда угодно — за бытовой химией на оптовую базу или за продуктами в гипермаркет на окраине.

В региональном УГИБДД «КП-Саратов» уточнили — закрытия Саратова на въезд и выезд из-за коронавируса и иных запретов на выезд из области или, наоборот, на въезд, нет. Нарушителей самоизоляции в городах ждут разве что профилактические беседы через маску, но не более того.

Однако с 4 апреля для перемещения по региону для всех работающих граждан вводятся спецпропуска. Это обязательный документ, за которым вчера предприниматели несколько часов стояли в очередях, торопясь успеть за день все оформить. На сегодняшний день их получили более 65 тыс. человек. Иными словами, местные жители обязаны будут отчитываться за свои перемещения, а вот транзитные машины могут спокойно следовать через область.

Наказание за несоблюдение режима и отсутствие спецпропусков нигде не прописано. Однако это вполне могут сделать региональные власти в ближайшем будущем по примеру Москвы, которая ввела 4 и 5-тысячные штрафы на нарушение режима самоизоляции.

При этом мэр Москвы Собянин вечером 2 апреля заявил, что пропускная система столице еще не нужна.

Саратов пока спецпропуска вводит и не отменяет.

Напомним, вчера, 1 апреля, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин пояснил, что можно поехать и на дачу, и к родственникам. Главное — отсутствие контактов с окружающими и соблюдение самоизоляции. Задерживать или насильно запирать граждан дома никто не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU