Режим спецпропусков в Саратовской области: ГИБДД не штрафует нарушителей самоизоляции
В Саратовской области установлен режим повышенной самоизоляции, с 4 апреля вводятся спецпропуска.
Однако передвижение для водителей Саратовской области по населенному пункту проживания не ограничено, можно поехать и в ближайшую булочную, и в торговую точку подальше от дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, у его сотрудников нет задачи проверять нарушителей самоизоляции или их наказывать. Пока что граждан ждут рекомендации с разъяснениями, что лучше остаться дома.
На вчерашнем брифинге председатель правительства Александр Стрелюхин подчеркнул, что сейчас важно сократить число контактов населения. Можно поехать на дачу, но не устраивать пикники с шашлыками. Навестить родственников для ухода, для этого не нужен спецпропуск. Достаточно паспорта и веской причины.
Чиновник подчеркнул, что никого задерживать не будут, как и принуждать остаться дома. Население просят быть сознательными и ограничить себя.
ИСТОЧНИК KP.RU