2020-04-02T10:12:30+03:00
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Режим спецпропусков в Саратовской области: ГИБДД не штрафует нарушителей самоизоляции

Никаких мер по принуждению или задержанию граждан нет
Дарья Вострикова
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В Саратовской области установлен режим повышенной самоизоляции, с 4 апреля вводятся спецпропуска.

Однако передвижение для водителей Саратовской области по населенному пункту проживания не ограничено, можно поехать и в ближайшую булочную, и в торговую точку подальше от дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, у его сотрудников нет задачи проверять нарушителей самоизоляции или их наказывать. Пока что граждан ждут рекомендации с разъяснениями, что лучше остаться дома.

На вчерашнем брифинге председатель правительства Александр Стрелюхин подчеркнул, что сейчас важно сократить число контактов населения. Можно поехать на дачу, но не устраивать пикники с шашлыками. Навестить родственников для ухода, для этого не нужен спецпропуск. Достаточно паспорта и веской причины.

Чиновник подчеркнул, что никого задерживать не будут, как и принуждать остаться дома. Население просят быть сознательными и ограничить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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