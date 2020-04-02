2020-04-02T12:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Как оформить спецпропуска для перемещения по Саратову и области: В мэрии рассказали, кто точно останется без пропусков

Замглавы мэрии Саратова рассказала, кому чиновники не будут утверждать спецпропуска на время режима изоляции по коронавирусу.
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Корреспондент «КП-Саратов» поинтересовался у замглавы городской администрации Елены Злобновой, выдают ли пропуска всем организациям, кто заявился?

- Спецпропуска получают отдельные работники тех организаций, которые имеют право, то есть виды деятельности, по которым разрешено работать в период повышенной самоизоляции. Мы руководствуемся этим. Если не предусмотрен вид деятельности, то мы не согласовываем привезенные пропуска. Конечно, все заявки поступающие на пропуска проверяются. То есть мы смотрим организацию, смотрим ОКВЭД. Если там нет вида деятельности, которые попадают в виду разрешенной, то отказываем, - пояснила Злобнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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