Самоизоляция в Саратове: за день более 35 тыс. организаций получили спецпропуска

2 Апр 2020 2020-04-02T10:45:12+03:00

Больше всего документов выдали в администрации Заводского района

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За первый день выдачи спецпропусков на период работы во время режима повышенной самоизоляции для горожан администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тыс.документов.

По данным телеграм-канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», заявки от 654 юрлиц поступили в администрацию Ленинского района. Пропуска в администрации Октябрьского района получили 515 организаций. Более 9 тыс. документов утверждено для сотрудников организаций и предприятий Заводского района города.

больше всего организаций, которым нужны пропуска, находятся в Ленинском районе. Наибольшее число пропусков

За первый день администрациями Саратова и районов города утверждены более 35 тысяч пропусков для сотрудников организаций города, которые продолжают работать в период самоизоляции.

За 1 апреля заявки подали 3 тыс. организации, из них 2,2 тыс. обработали в этот же день. К утверждению разрешений привлекли 146 сотрудников администраций всех районов города и администрации областного центра.

Сегодня эта работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU