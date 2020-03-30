Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 марта 2020 года: готовятся дополнительные жесткие меры по самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T15:31:07+03:00

В Саратовской области вводятся более жесткие ограничения по самоизоляции.

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В Саратовской области готовятся ввести дополнительные ограничения для поддержания режима самоизоляции.

Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в видеообращении к гражданам.

Он напомнил, что жесткий режим введен в Москве и Московской области, и он распространяется на людей всех возрастов.

В Саратовской области будут введены дополнительные ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусу. За основу будет взят опыт Москвы и Московской области. Это необходимость, которую должны понимать все жители. Всем необходимо соблюдать правила. Речь идет о здоровье — это самое ценное, что у нас есть. Берегите себя и окружающих! — заявил Радаев.

Он напомнил, что сейчас в России коронавирус зафиксирован в 65 регионах. В Саратовской, в частности, по данным на вчерашний день, — уже четыре подтвержденных случая.

Ранее замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что пока не принято решение о комендантском часе в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU