Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 марта 2020 года: готовятся дополнительные жесткие меры по самоизоляции
В Саратовской области вводятся более жесткие ограничения по самоизоляции.
В Саратовской области готовятся ввести дополнительные ограничения для поддержания режима самоизоляции.
Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в видеообращении к гражданам.
Он напомнил, что жесткий режим введен в Москве и Московской области, и он распространяется на людей всех возрастов.
В Саратовской области будут введены дополнительные ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусу. За основу будет взят опыт Москвы и Московской области. Это необходимость, которую должны понимать все жители. Всем необходимо соблюдать правила. Речь идет о здоровье — это самое ценное, что у нас есть. Берегите себя и окружающих! — заявил Радаев.
Он напомнил, что сейчас в России коронавирус зафиксирован в 65 регионах. В Саратовской, в частности, по данным на вчерашний день, — уже четыре подтвержденных случая.
Ранее замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что пока не принято решение о комендантском часе в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU