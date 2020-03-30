Комендантский час в Саратове: Введут ли его из-за коронавируса в городе

30 Март 2020 2020-03-30T13:24:25+03:00

Коронавирус в Саратове пока только у четырех жителей, грозит ли городу комендантский час

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Введение режима всеобщей жесткой самоизоляции по примеру Москвы и всего региона по примеру Калининградской и Мурманской областей из-за распространения коронавируса в Саратове пока не планируется.

- Решений об этом нет, - заявила замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

По ее словам главное при таких действиях властей, чтобы у населения было понимание, для чего это нужно, и люди соблюдали предписания.

- Готов ли регион к такой изоляции? Вопрос в том, чтоб люди понимали, зачем это делать. Сегодня в 11.00 шла сюда, в минздрав, - народ гулял по Вольской. Хотела с ними поговорить, провести профилактические беседы, но маску забыла на работе. Но видно - гуляют большими группами, - заметила Матвеева, которая разочарована таким беспечным поведением земляков.

Пока не было решений о введении подобного московскому режиму жесткой самоизоляции и тем более, комендантского часа.

ИСТОЧНИК KP.RU