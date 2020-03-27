Жители Энгельса пожаловались на завышенные цены на маски

27 Март 2020 2020-03-27T09:08:11+03:00

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Вчера, 26 марта, анонимный житель Энгельса пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на завышенные цены на маски.

В доказательство своих слов гражданин опубликовал в паблике «Энгельс онлайн» снимок коробки со средствами индивидуальной защиты. Черным маркером отчетливо выведена цена: 50 рублей.

- Лучше купить такие, чем вообще не купить. На «Озоне» также продают, — написал в комментариях Кирилл Цацын.

- Они не защищают особо, они их уже перетрогали. Лучше сшить самому и стирать, знать, что маска чистая, — ответила ему Анастасия Пронина.

По мнению пользователя соцсети Александра Казакова, средства индивидуальной защиты подходят только для больных людей, здоровым лучше пользоваться респираторами.

Елена Кривошеева уточнила, что приобрела в аптеке три маски за 60 рублей.

В соцсетях предприимчивые организации, такие как Pharm-global, уже начали продавать целые наборы средств защиты и антисептиков. За 10 масок для взрослых, одну для детей и 10 флаконов с жидкостью для дезинфекции жителям региона предлагают отдать 1 тыс. рублей.

Отметим, что в регионе четыре предприятия начали изготавливать маски и респираторы, в скором времени этой же работой займутся еще девять. По словам председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, с понедельника планируется выпускать до 20 тыс. средств индивидуальной защиты в сутки. Кроме того, саратовские предприятия в скором времени начнут выпускать до миллиона масок в месяц. В сети «Магнит» и «Гроздь» в выходные поступят 150 и 100 тыс.гигиенических масок.

Напомним, 27 марта, на совещании в правительстве Саратовской области по координации работ в условиях пандемии коронавируса выяснилось, что в Саратовской области нет предприятий, производящих антисептики.

Глава региона Валерий Радаев поручил зампреду Василию Разделкину и министерству промышленности подготовить за два дня предложения по производству дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU