В Саратовской области будут производить до миллиона масок в месяц

26 Март 2020 2020-03-26T08:48:27+03:00

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В Саратовской области уже 13 организаций выразили готовность производить медицинские маски, респираторы и дезинфицирующие салфетки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, это ЗАО «Красноармейсктекстиль», ООО «Швейресурс», ООО «Швейное предприятие «Силуэт», ООО «Балтайская швейная фабрика – «Элит», ООО «Элегант-М», ООО «Петровская швейная фабрика – «Элит», ООО «Фарм Плюс», ООО «Пирро Групп», ООО «ПСК Геодор» и ООО «Фудпро».

Кроме того, ранее уже три предприятия начали производство. Это ООО «Премиум Текстиль», ООО « ПКФ «Виринея» и ООО «Спинполимер».

Производственные мощности предприятий составляют от шести до 300 тыс. изделий в месяц. Суммарно они готовы производить до миллиона медицинских масок и респираторов в месяц.

- Торговые сети и региональные предприятия могут обращаться в указанные организации с заказами, которые будут исполнены в кратчайшие сроки. Контактные данные предприятий размещены на сайте министерства промышленности и энергетики области. Список постоянно пополняется по заявкам, — заявили в Минпроме.

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ИСТОЧНИК KP.RU