Маски разлетаются как горячие пирожки: Александр Стрелюхин рассказал о ситуации по средствам защиты

26 Март 2020 2020-03-26T09:32:42+03:00

Александр Стрелюхин рассказал мерах по борьбе с распространением коронавируса в Саратовской области.

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В правительстве Саратовской области очередное заседание началось с обсуждения ситуации по пандемии коронавируса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель правительства Александр Стрелюхин рассказал, в частности, про индивидуальные средства защиты.

Ситуацию он охарактеризовал как сложную. Жители жалуются на то, что не могут приобрести медицинские маски. В связи с этим был принят ряд мер. Так, две торговые сети заключили соглашение и в субботу в продажу поступят 100 тыс. масок, а на следующей неделе — еще 500 тыс. штук. Но этого все равно недостаточно.

- Маски разлетаются как горячие пирожки! — отметил Александр Стрелюхин.

В регионе четыре предприятия начали собственный пошив масок и изготовление респираторов. В скором времени к ним присоединятся еще девять. По словам Стрелюхина, с понедельника планируется выпускать до 20 тыс. масок в сутки.

Напомним, «КП-Саратов» сегодня сообщала о том, что скоро саратовские предприятия начнут выпускать до миллиона масок в месяц.

Кроме того он заявил, что ситуация с запасом продуктов стабильная. Спрос ослабел, запасов продуктов на складов составляет в денежном эквиваленте — до 2,4 млрд рублей.

Также он заявил, что правительство будет жестко реагировать на попытки взвинтить цены, привлекая антимонопольный комитет.

- Малый и средний бизнес получит отсрочку по оплате аренды для тех, кто арендует государственное и муниципальное имущество. Также предусмотрена отсрочка по уплате налогов на три месяца. Правительство региона готовит пакет мер поддержки дополнительный к тому, что уже озвучил Президент. Он должен быть готов к 1 апреля, — сообщил Александр Стрелюхин о поддержке экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU