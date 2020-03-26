Нехватка антисептиков в Саратове: Радаев предложил заместителям подумать головой

26 Март 2020 2020-03-26T15:31:30+03:00

Губернатор потребовал от зампредов в течение двух дней дать предложения по организации производства антисептиков

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На совещании в правительстве Саратовской области по координации работ в условиях пандемии коронавируса выяснилось, что в Саратовской области есть несколько предприятий, производящих медицинские маски, но ни одного - производящего антисептики.

-А когда появится? Во вы работаете… говорили, что нужно наладить производство, а мы до сих пор никак не выпустим, - поразился губернатор Валерий Радаев.

Зампред Сергей Наумов сообщил, что в медучреждениях достаточные запасы антисептиков, а в аптеках свободно продается мирамистин.

-Я знаю, что запасов у вас много. Вы мирамистин видели? что это? пузырек в 150 грамм. А нам нужны большие объемы. Но не ведрами, как может где-то садовый растворитель какой-то разливают. Головой подумайте – обратился к подчиненным глава региона.

Зампред Василий Разделкин, который докладывал о производстве медицинских масок подтвердил, что даже то предприятие, которое может производить антисептик «ждет на него заказов».

- Вы в расслабленном режиме работаете, это не штабная работа. Жду от вас через два дня с минпромом предложений по производству антисептика, - поручил ему губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU