2020-03-18T09:07:31+03:00
Общество

Саратовский депутат пиарится на проекте Володина

Он заявил о готовности отремонтировать тротуар, который вошел в программу «Тротуары Саратова»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Такие объявления появились на улице ВишневаяТакие объявления появились на улице ВишневаяФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской городской думы Олег Комаров решил принять участие в ремонте тротуаров.

Соответствующие объявления развешаны на улице Вишневая в Ленинском районе.

- Уважаемые жители! По вашим многочисленным наказам в 2020 году запланирован капитальный ремонт тротуара по улице Вишневая. Со всеми предложениями, пожеланиями и вопросами просьба обращаться в общественную приемную депутата Саратовской городской Думы О.К. Комарова, по адресу: проспект 50 лет Октября, 93-В. Контактный телефон — 63-03-19, — говорится в объявлении, которое корреспонденты «КП-Саратов» увидели на доме №4.

Депутат просит сообщать ему о необходимости ремонта Фото: Дарья Вострикова

Депутат просит сообщать ему о необходимости ремонтаФото: Дарья Вострикова

Примечательно, что тротуар по улице Вишневая вошел в общегородскую программу масштабного ремонта тротуаров. В четвертом квартале 2020 года планируется отремонтировать 1 839 кв. метров. Ремонт затронет как раз участок около домов №4 и 6, где находятся филиалы поликлиники №16. Назначен ответственный в администрации Ленинского района.

Официально ремонтом тротуара на Вишневой занимается администрация Ленинского района

Официально ремонтом тротуара на Вишневой занимается администрация Ленинского района

Напомним, что проект «Тротуары Саратова» реализуется по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Администрация активно включилась в работы, проходят общественные обсуждения, собирают список адресов, где срочно необходим ремонт. Но об этом в объявлении ни слова.

Так выглядит тротуар у поликлиники №16 Фото: Дарья Вострикова

Так выглядит тротуар у поликлиники №16Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За продажу энергетиков детям в Саратовской области предложили снизить штрафы
Все учреждения культуры в Саратовской области закрылись для посетителей
В Саратовской облдуме начали защищаться от коронавируса
Штаб по коронавирусу: В Саратовской области заболевших нет
Олег Комаров назвал самые проблемные тротуары Ленинского района
Воробьев: Для запрета на строительство высоток в центре города не должно быть исключений
НИИ «Микроб»: За зиму на Кумысной поляне уничтожили 76% мышей
Житель Вольска несколько месяцев насиловал 15-летнюю дочь
Саратовским управляющим компаниям выставили иски на 90 млн рублей за долги по вывозу мусора
Водитель ЗИЛа задавил токаря в КФХ Екатериновского района
Рецидивист ограбил магазин в Энгельсе ради двух бутылок коньяка
Панков: Надо применять строгие меры к авторам фейковых новостей
Названы телефоны для обращения жителей Саратовской области по коронавирусу
Андрей Воробьев провел прием граждан в Саратове
В автобусе Саратова задержали серийного вора денег и карт
В Саратовской области выросла доля русских жителей
Шувалов: Саратовская область готова к коронавирусу
В Саратове на Театральной площади в субботу состоится ярмарка
Вместо сдачи комнаты в аренду саратовец получил три кредита на 228 тыс. рублей
Первые зараженные коронавирусом в Саратовской области: Вбросы и фейки
В Саратове будут судить банду малолетних угонщиков и воров
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений