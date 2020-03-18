Саратовский депутат пиарится на проекте Володина

18 Март 2020 2020-03-18T09:07:31+03:00

Он заявил о готовности отремонтировать тротуар, который вошел в программу «Тротуары Саратова»

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Депутат Саратовской городской думы Олег Комаров решил принять участие в ремонте тротуаров.

Соответствующие объявления развешаны на улице Вишневая в Ленинском районе.

- Уважаемые жители! По вашим многочисленным наказам в 2020 году запланирован капитальный ремонт тротуара по улице Вишневая. Со всеми предложениями, пожеланиями и вопросами просьба обращаться в общественную приемную депутата Саратовской городской Думы О.К. Комарова, по адресу: проспект 50 лет Октября, 93-В. Контактный телефон — 63-03-19, — говорится в объявлении, которое корреспонденты «КП-Саратов» увидели на доме №4.

Депутат просит сообщать ему о необходимости ремонтаФото: Дарья Вострикова

Примечательно, что тротуар по улице Вишневая вошел в общегородскую программу масштабного ремонта тротуаров. В четвертом квартале 2020 года планируется отремонтировать 1 839 кв. метров. Ремонт затронет как раз участок около домов №4 и 6, где находятся филиалы поликлиники №16. Назначен ответственный в администрации Ленинского района.

Официально ремонтом тротуара на Вишневой занимается администрация Ленинского района

Напомним, что проект «Тротуары Саратова» реализуется по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Администрация активно включилась в работы, проходят общественные обсуждения, собирают список адресов, где срочно необходим ремонт. Но об этом в объявлении ни слова.

Так выглядит тротуар у поликлиники №16Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU