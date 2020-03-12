Панков: Условие Володина — чтобы все шаги по ремонту тротуаров согласовывались с жителями

12 Март 2020 2020-03-12T08:34:26+03:00

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В Саратове начались конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для ремонта тротуаров.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной думы Николай Панков, который курирует этот проект по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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Панков подчеркнул, что задача администрации города — не только выбрать надежных подрядчиков, но и проконтролировать, чтобы список адресов, запланированных к ремонту, совпадал с тем, который составили общественные советы.

- Напомню, на реализацию первого этапа этого благотворительного проекта Вячеслава Володина уже поступило 500 млн рублей. Общественные советы, сформированные во всех районах города, помогли определить самые проблемные участки тротуаров. Именно те, которые нужно ремонтировать в первую очередь — подходы к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам. Задача администрации города — выбрать надежных подрядчиков и проконтролировать, чтобы список адресов, запланированных к ремонту в этом году, совпадал с теми, что назвали люди. Открывая интерактивную карту, жители должны видеть: их наболевшая проблема решается. Людей, конечно, волнует, когда начнется ремонт. Конкурсные процедуры должны быть завершены к концу марта, а сами работы начнутся, когда позволят погодные условия. Требование спикера — чтобы на всех этапах ремонта администрация согласовывала каждый шаг с общественными советами. И учитывались все замечания людей по качеству работ. Именно жители, а не чиновники должны принимать решения, каким будет наш город, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU