2020-03-03T15:43:28+03:00
Политика

Володин о замене тротуаров в Саратове: Переживаем за качество и чтобы не было воровства

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Вячеслав Володин через паблик своих сторонников в Instagram volodin.saratov обратился к жителям Саратова.

- Дорогие друзья! Сегодня решил обратиться к вам, учитывая, что мы начинаем реализовывать проект, который вы долго ждали. И решение принято. В этом году первый этап будет реализован по замене тротуаров и строительству новых. В этой связи, почитав все то, что вы пишете в паблик, считаю правильным еще раз подчеркнуть: от нас с вами многое зависит, как будет реализован этот проект. Потому что нет опыта реализации таких проектов. Максимальный объем 56 млн выделялся в прошлом году. Сейчас планируется выделить 500 млн — средства которые пришли, и еще 100 млн выделит мэрия города Саратова. Иными словами, это в шесть раз больше. Это не только больше средств, но и требуется больше работы. Соответственно, организация работы должна быть на уровне. И конечно, все мы переживаем за качество. За то, чтобы не было воровства, за то, чтобы эти тротуары потом весенние воды не смыли. Поэтому крайне важно, чтобы был общественный контроль, важно, чтобы мэрия города Саратова обеспечила прозрачность конкурсных процедур. Затем выполнение технологии, обязательной в этом случае выполнении работ. И мы с вами сможем тогда первый этап в этом году завершить. Потому что времени достаточно, — сказал Володин.

Володин о тротуарах в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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