2020-03-11T15:35:22+03:00
Общество

Исаев возложил на глав районов Саратова персональную ответственность за ремонт тротуаров

Об этом рассказал мэр на своей странице в соцсети Instagram
Дарья Вострикова
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Сегодня, 11 марта, мэр Саратова Михаил Исаев написал на своей странице в соцсети Instagram о том, что районные администрации начали размещать аукционную документацию на проведение работ по ремонту тротуаров.

- Сегодня в течение дня в Единой информационной системе в сфере закупок начнут появляться соответствующие лоты. Большинство позиций будет отыграно одномоментно. Проведение работ по ремонту тротуаров — это одно из полномочий, переданных в районные администрации, а значит спрос с глав территорий будет персональный. Масштабный ремонт тротуаров в Саратове стал возможным благодаря проекту председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина, — написал глава города.

Отмечено, что за три года планируется привести в порядок большинство пешеходных частей дорог, в приоритете подходы к соцобъектам и улицам с наибольшей проходимостью.

На портале trotuar-saratov.ru можно следить за ходом реконструкции и узнавать полезную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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