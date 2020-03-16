2020-03-16T16:50:13+03:00
Общество

Панков: Мнение людей должно быть первично при реализации проекта Володина по ремонту тротуаров

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с общественными советами и специалистами городской администрации, чтобы обсудить перечень тротуаров, запланированных к ремонту в этом году.

Благотворительный проект председателя Госдумы Вячеслава Володина поможет Саратову решить многолетнюю проблему. Многие тротуары в городе не ремонтировались по 20-30 лет, и сейчас нужны большие средства, чтобы обеспечить их качество и безопасность.

Проект Вячеслава Володина рассчитан на три года. Задача текущего сезона – отремонтировать самые проблемные пешеходные дорожки. Во всех районах города сформированы общественные советы, которые помогли составить перечень адресов. Именно там должна закипеть работа, как только позволят погодные условия. На реализацию первого этапа проекта уже поступило 500 млн руб., начались конкурсные процедуры.

Николай Панков подчеркнул: администрации города необходимо держать на контроле то, как проходят аукционы во всех районах. Только сильные организации с хорошей техникой могут обеспечить качественный ремонт.

Участники встречи обсудили списки тротуаров, которые планируется привести в порядок в этом году. В шести районах Саратова конкурсные процедуры объявлены по 144 участкам. В-основном, они совпадают с теми, о ремонте которых просили жители, общественные советы. Но 42 объекта по объективным причинам не вошли в перечень работ на текущий год.

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- Хорошо, что городская администрация уточнила список ремонтируемых объектов, чтобы он как можно полней отражал тот, который составили жители. Мнение людей всегда должно быть первично, именно они – главный источник власти, как подчеркнул президент России Владимир Путин. Просьба по каждому адресу, который не включен в перечень на этот год, дать жителям детальные разъяснения. Во-первых, что этому помешало: планы по замене коммуникаций, переносу световых опор, строительство дома поблизости и так далее. А во-вторых, назвать сроки, когда эти тротуары будут приведены в порядок.

Большое спасибо нашим общественным советам, очень прошу вас не снижать активность. Скоро начнутся ремонтные работы, они должны быть выполнены качественно, без завышения смет. Если увидите, что подрядчик не справляется с взятыми на себя обязательствами, нарушает технологии или сроки – сразу доводите эту информацию до районных администраций, чтобы они повлияли на исполнителя или расторгли контракт и передали тем, кто справится, — отметил Николай Панков.

- У жителей есть понимание, что если какие-то тротуары пока не вошли в список, то они будут отремонтированы в один из последующих этапов, ведь проект рассчитан на три года. Большое спасибо от наших жителей председателю Госдумы Вячеславу Володину за этот нужный людям проект. Благодаря ему уже в этом году наш район получит большие средства, чтобы привести в порядок тротуары, ведущие к социальным объектам, — сказала председатель общественного совета Октябрьского района Лидия Власова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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