Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону
Он не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 22:48,1
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Биатлонист из Саратова Александр Логинов стал победителем чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Логинов не допустил ни одного промаха в 10-километровой гонке и финишировал с результатом 22:48,1.
Серебро досталось французскому биатлонисту Кентену Фийону Майе, он на 6,5 секунды отстал от Логинова, а бронзу завоевал Мартен Фуркад с отставанием от золотого призера на 20 секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU