Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:45:24+03:00

Он не допустил ни одного промаха и финишировал с результатом 22:48,1

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Биатлонист из Саратова Александр Логинов стал победителем чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Логинов не допустил ни одного промаха в 10-километровой гонке и финишировал с результатом 22:48,1.

Серебро досталось французскому биатлонисту Кентену Фийону Майе, он на 6,5 секунды отстал от Логинова, а бронзу завоевал Мартен Фуркад с отставанием от золотого призера на 20 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU