Александр Логинов промахнулся и стал третьим на ЧМ
Биатлонист вел всю гонку
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Лидер сборной России по биатлону, выходец из Саратовской области Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Как сообщает championat.com, Александр Логинов допустил один промах во время четвертой стрельбы. При том, что практически всю гонку он лидировал.
Первым пришел француз Эмильен Жаклин, вторым – норвежец Йоханнес Бё. Логинов обогнал француза Мартена Фуркада.
Напомним, вчера он стал чемпионом мира в спринте.
Александр Логинов тренируется у Екатерины Халиуллиной и сейчас выступает за Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU