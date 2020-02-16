Александр Логинов промахнулся и стал третьим на ЧМ

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:07:09+03:00

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Лидер сборной России по биатлону, выходец из Саратовской области Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Как сообщает championat.com, Александр Логинов допустил один промах во время четвертой стрельбы. При том, что практически всю гонку он лидировал.

Первым пришел француз Эмильен Жаклин, вторым – норвежец Йоханнес Бё. Логинов обогнал француза Мартена Фуркада.

Напомним, вчера он стал чемпионом мира в спринте.

Александр Логинов тренируется у Екатерины Халиуллиной и сейчас выступает за Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU