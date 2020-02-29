Общественники потребовали вернуть в работу УЗИ-аппараты в детские поликлиники
Общественники высказались за возврат в работу закупленных ранее для детских поликлиник аппаратов УЗИ. Об этом было заявлено на прошедшем 28 февраля заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения.
- Та ситуация, которая произошла с УЗИ-аппаратами в детских поликлиниках области, недопустима. Закупленное оборудование должно работать и приносить пользу детям, а не стоять выключенным за ширмой и собирать пыль. Члены Общественного совета вправе участвовать в приемке оборудования, и мы этим правом должны пользоваться», - отметил председатель Общественного совета при региональном минздраве Андрей Крупин.
Его мнение было единогласно поддержано, отметили в пресс-службе минздрава.
Напомним, речь 18 детских аппаратах УЗИ, которые были поставлены в различные поликлиники и больницы Саратовской области от поставщика ООО «СМС-технологии». Сейчас в рамках уголовного дела, которое возбуждено следователями СУ СКР в отношении министра и других сотрудников минздрава, аппараты, как вещественные доказательства, опечатаны следователями и не используются.
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, которая проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в качестве подозреваемой, рассказала, что с 30 января находится в отпуске.
Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU