2020-02-29T09:32:17+03:00
Общество

Общественники потребовали вернуть в работу УЗИ-аппараты в детские поликлиники

Сейчас оборудование законсервировано в рамках уголовного дела руководителя минздрава Мазиной
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Главный урон от возбужденного против министра Мазиной дела - выключение из работы новых аппаратов УЗИ в детских поликлиникахГлавный урон от возбужденного против министра Мазиной дела - выключение из работы новых аппаратов УЗИ в детских поликлиникахФото: Ольга Симонова
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Общественники высказались за возврат в работу закупленных ранее для детских поликлиник аппаратов УЗИ. Об этом было заявлено на прошедшем 28 февраля заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения.

- Та ситуация, которая произошла с УЗИ-аппаратами в детских поликлиниках области, недопустима. Закупленное оборудование должно работать и приносить пользу детям, а не стоять выключенным за ширмой и собирать пыль. Члены Общественного совета вправе участвовать в приемке оборудования, и мы этим правом должны пользоваться», - отметил председатель Общественного совета при региональном минздраве Андрей Крупин.

Его мнение было единогласно поддержано, отметили в пресс-службе минздрава.

Напомним, речь 18 детских аппаратах УЗИ, которые были поставлены в различные поликлиники и больницы Саратовской области от поставщика ООО «СМС-технологии». Сейчас в рамках уголовного дела, которое возбуждено следователями СУ СКР в отношении министра и других сотрудников минздрава, аппараты, как вещественные доказательства, опечатаны следователями и не используются.

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, которая проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в качестве подозреваемой, рассказала, что с 30 января находится в отпуске.

Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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