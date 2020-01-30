2020-01-30T17:12:22+03:00
Общество

Суд не стал отстранять Наталью Мазину от должности министра

Ходатайство следствия отклонено
Ольга Симонова
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Наталья Мазина и адвокат Андрей МорозовНаталья Мазина и адвокат Андрей МорозовФото: Ольга Симонова
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Наталью Мазину оставили в должности министра здравоохранения Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такое решение принял судья Волжского районного суда Никита Вдовин.

Таким образом, было отклонено ходатайство следствия, которое считало, что чиновница может повлиять на ход расследования.

Суд отклонил ходатайство следствия об отстранении министра Фото: Ольга Симонова

Суд отклонил ходатайство следствия об отстранении министраФото: Ольга Симонова

Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.

Напомним, министра здравоохранения подозревают в злоупотреблении полномочиями при поставках диагностического оборудования в медицинские учреждения. С 30 января Наталья Мазина ушла в отпуск, чтобы иметь возможность активно сотрудничать со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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