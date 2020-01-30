Суд не стал отстранять Наталью Мазину от должности министра

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:12:22+03:00

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Наталью Мазину оставили в должности министра здравоохранения Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», такое решение принял судья Волжского районного суда Никита Вдовин.

Таким образом, было отклонено ходатайство следствия, которое считало, что чиновница может повлиять на ход расследования.

Суд отклонил ходатайство следствия об отстранении министраФото: Ольга Симонова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757802" frameborder="0"></iframe> Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.

Напомним, министра здравоохранения подозревают в злоупотреблении полномочиями при поставках диагностического оборудования в медицинские учреждения. С 30 января Наталья Мазина ушла в отпуск, чтобы иметь возможность активно сотрудничать со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU