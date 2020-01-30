Подозреваемая по делу о злоупотреблениях министр Наталья Мазина ушла в отпуск

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:23:48+03:00

Она заявила, что готова сотрудничать со следствием [видео]

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Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, которая проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в качестве подозреваемой, рассказала, что с 30 января находится в отпуске.

- Губернатор подписал мое прошение. Поскольку я являюсь подозреваемой по уголовному делу и должна отвлекаться от работы. Вот я выбрала такой вариант, чтобы спокойно приходить на все следственные действия, давать показания и так далее. Отпуска у меня очень много неиспользованного, — заметила Мазина.

Как ранее сообщал корреспондент «КП-Саратов», сегодня в Волжском районном суде проходит заседание по ходатайству следствия об отстранении министра от должности.

Наталья Мазина также прокомментировала уголовное дело.

- Занимая государственную должность, я всегда поступала исключительно в интересах государства и никогда ни на какие сделки с совестью, с кем-либо — поставщиками, любыми лицами — не шла. Я счастливый человек, я независима. И могу любому посмотреть в глаза — заявила Мазина.

При этом она отметила, что у ее оппонентов, которые пишут анонимки, вероятно, есть определенные интересы, с чем «связан сегодняшний день и публикации и обращения в правоохранительные органы, в том числе».

Наталья Мазина подчеркнула, что все ее имущество и доходы задекларированы и прозрачны, а «министерский пирог не намазан медом, это ежедневный труд».

Напомним, по версии следствия, министр причастна к злоупотреблениям при поставках ультразвукового оборудования в медучреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/757802" frameborder="0"></iframe> Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU