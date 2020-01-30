Подозреваемая по делу о злоупотреблениях министр Наталья Мазина ушла в отпуск
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, которая проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в качестве подозреваемой, рассказала, что с 30 января находится в отпуске.
- Губернатор подписал мое прошение. Поскольку я являюсь подозреваемой по уголовному делу и должна отвлекаться от работы. Вот я выбрала такой вариант, чтобы спокойно приходить на все следственные действия, давать показания и так далее. Отпуска у меня очень много неиспользованного, — заметила Мазина.
Как ранее сообщал корреспондент «КП-Саратов», сегодня в Волжском районном суде проходит заседание по ходатайству следствия об отстранении министра от должности.
Наталья Мазина также прокомментировала уголовное дело.
- Занимая государственную должность, я всегда поступала исключительно в интересах государства и никогда ни на какие сделки с совестью, с кем-либо — поставщиками, любыми лицами — не шла. Я счастливый человек, я независима. И могу любому посмотреть в глаза — заявила Мазина.
При этом она отметила, что у ее оппонентов, которые пишут анонимки, вероятно, есть определенные интересы, с чем «связан сегодняшний день и публикации и обращения в правоохранительные органы, в том числе».
Наталья Мазина подчеркнула, что все ее имущество и доходы задекларированы и прозрачны, а «министерский пирог не намазан медом, это ежедневный труд».
Напомним, по версии следствия, министр причастна к злоупотреблениям при поставках ультразвукового оборудования в медучреждения.
Наталья Мазина прокомментировала ходатайство об отстранении ее с должности министра здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU