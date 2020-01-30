2020-01-30T19:30:57+03:00
Общество

Мазина заявила в суде, что не влияла на увольнение замминистра Полыниной

Следствие просит отстранить министра от должности
Ольга СИМОНОВА
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Адвокат Морозов и министр МазинаАдвокат Морозов и министр МазинаФото: Ольга Симонова
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В Волжском суде Саратова, где проходит заседание по ходатайству СУ СКР об отстранении от должности министра здравоохранения региона Натальи Мазиной, следователь Сергей Мазуренко рассказал о 18 детских аппаратах УЗИ, которые были поставлены в различные поликлиники и больницы Саратовской области от поставщика ООО «СМС-технологии».

Следователь заявил, что аппараты имеют датчики, не соответствующие требованиям. По словам следователя, в результате действий сотрудников Минздрава и министра были нарушены права граждан.

Мазуренко перечислил множество сотрудников министерства, на которые может повлиять Мазина, и документов, к которым она имеет доступ.

При отстранении министра ей будет выплачиваться ежемесячное пособие в виде прожиточного минимума, напомнил следователь.

Адвокат Андрей Морозов в свою очередь заявил, что первые проверки по этому поводу (не в рамках уголовного дела) начались еще в прошлом году, но никаких обвинений его подзащитной за год так и не предъявили.

Насчет документов, к которым Мазина имеет доступ, адвокат сказал, что они не против, чтобы их изъяли.

- Предоставить с 30 января отпуск, — зачитал адвокат приказ губернатора об отпуске Натальи Мазиной.

Сама Мазина заявила, что не влияла на увольнение замминистра Ольги Полыниной, о котором заявляет сторона обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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