Грипп, ОРВИ, коронавирус: саратовцам рассказали о защите

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:36:13+03:00

Эти инфекции находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей

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Врачи рассказали жителям Саратовской области о способах защиты от гриппа, коронавирусной и других острых респираторных инфекций.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, эти вирусы чаще всего поражают людей, но полностью победить их не удается из-за постоянной мутации.

Однако переболевший человек уже имеет хороший иммунитет

Наиболее опасен вирус для детей, людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, тех, кто старше 60 лет, беременных, работников общественного транспорта, общепита, а также медицинских учреждений.

Инфекция передается через слюну и слизь, которые выделяются во время чихания, кашля и разговора.

Симптомы: повышение температуры, озноб, снижение аппетита, возможно тошнота и рвота, понос, конъюнктивит.

Лечиться лучше под наблюдением врача. Необходимо соблюдать меры профилактики: вакцинацию, пить больше воды, мыть руки, избегать контактов с заболевшими, не трогать лицо немытыми руками, реже бывать в людных местах, проветривать и увлажнять воздух в помещении.

Отметим, что из-за ОРВИ уже введен карантин в вузах, а также школах Саратова и Энгельса.

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ИСТОЧНИК KP.RU