Грипп, ОРВИ, коронавирус: саратовцам рассказали о защите
Врачи рассказали жителям Саратовской области о способах защиты от гриппа, коронавирусной и других острых респираторных инфекций.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, эти вирусы чаще всего поражают людей, но полностью победить их не удается из-за постоянной мутации.
Однако переболевший человек уже имеет хороший иммунитет
Наиболее опасен вирус для детей, людей с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, тех, кто старше 60 лет, беременных, работников общественного транспорта, общепита, а также медицинских учреждений.
Инфекция передается через слюну и слизь, которые выделяются во время чихания, кашля и разговора.
Симптомы: повышение температуры, озноб, снижение аппетита, возможно тошнота и рвота, понос, конъюнктивит.
Лечиться лучше под наблюдением врача. Необходимо соблюдать меры профилактики: вакцинацию, пить больше воды, мыть руки, избегать контактов с заболевшими, не трогать лицо немытыми руками, реже бывать в людных местах, проветривать и увлажнять воздух в помещении.
Отметим, что из-за ОРВИ уже введен карантин в вузах, а также школах Саратова и Энгельса.
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ИСТОЧНИК KP.RU