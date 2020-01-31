Коронавирус: В Саратовской области проверили третьего заболевшего
Диагноз не подтвердился
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В Саратовской области у третьего человека заподозрили коронавирусную инфекцию.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, всего было обследовано три человека. У двух поставлен диагноз ОРВИ, третий заболел гриппом В.
Проверки граждан, прибывших из Китая, на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV продолжаются.
Роспотребнадзор рекомендует жителям региона не ездить в Китай до спада эпидемии по коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU