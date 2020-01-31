Коронавирус: В Саратовской области проверили третьего заболевшего

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:33:42+03:00

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В Саратовской области у третьего человека заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора, всего было обследовано три человека. У двух поставлен диагноз ОРВИ, третий заболел гриппом В.

Проверки граждан, прибывших из Китая, на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV продолжаются.

Роспотребнадзор рекомендует жителям региона не ездить в Китай до спада эпидемии по коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU