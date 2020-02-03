Карантин: отменены занятия в колледжах и вузах Саратова

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:59:22+03:00

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В Саратове продолжается карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона, приостановлены занятия в школах, учреждениях дополнительного и профессионального образования, а также вузах.

Карантин продлится до 10 февраля включительно.

Сейчас в области полностью прекращены занятия в 447 школах Саратова, Вольска, Петровска, а также в Энгельсском, Алгайском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Балтайском и Саратовском районах. Частично закрыты на карантин 59 классов в 27 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU