Карантин: отменены занятия в колледжах и вузах Саратова
Внеплановые выходные продлятся до 10 февраля
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В Саратове продолжается карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона, приостановлены занятия в школах, учреждениях дополнительного и профессионального образования, а также вузах.
Карантин продлится до 10 февраля включительно.
Сейчас в области полностью прекращены занятия в 447 школах Саратова, Вольска, Петровска, а также в Энгельсском, Алгайском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Балтайском и Саратовском районах. Частично закрыты на карантин 59 классов в 27 школах.
ИСТОЧНИК KP.RU