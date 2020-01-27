2020-01-27T13:39:01+03:00
Общество

Школы Саратова закрывают на карантин

Уроки прекратятся из-за роста случаев ОРВИ
Екатерина Семенова
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Школы Саратова закрывают на карантинШколы Саратова закрывают на карантинФото: Екатерина Семенова
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В саратовских школах вводится карантин по ОРВИ.

Как стало известно «КП-Саратов», учебный процесс будет приостановлен с 28 января по 3 февраля включительно.

Такая мера принята в связи с сильной заболеваемостью по ОРВИ и гриппу. Так, за неделю, с 20 по 26 января, зарегистрировано 7 206 случаев в Саратове. Из них — 18 случаев гриппа. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 18,8%. Причем среди детей 7–14 лет на 26,8%, а в группе старше 15 лет — на 9,6%.

Карантин вводится также в учреждениях дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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