2020-01-25T13:48:46+03:00
Происшествия

В Саратов из Китая прибыла девушка с подозрением на вирусную инфекцию

Всех, кто прибыл из КНР и в течение двух недель обратился за помощью, изолируют
Ольга Симонова
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Смертельный коронавирус зародился в Китае и распространяется по мируСмертельный коронавирус зародился в Китае и распространяется по мируФото: Артем КИЛЬКИН
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В Саратове обследовали девушку, прибывшую из Китая, с подозрением на вирусную инфекцию.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, всего за январь с симптомами острой респираторной вирусной инфекции пока обратился один человек, прибывший из КНР.

Девушку обследовали в ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Результаты оказались отрицательными.

Прибывшую из Китая девушку полностью обследовали на вирусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прибывшую из Китая девушку полностью обследовали на вирусыФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, эпидемия коронавируса разгорелась в Китае. Город Ухань, который является побратимом Саратова, закрыли на карантин. Число жертв возросло до 41, заболевших — более 1,3 тыс. человек.

В Китае сейчас бушует коронавирус. Фото GLOBAL LOOK PRESS

В Китае сейчас бушует коронавирус. Фото GLOBAL LOOK PRESS

Саратовский Роспотребнадзор также продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. В аэропорту «Гагарин» специалисты изучают с тепловизором всех прибывших из-за рубежа.

- Сейчас прямого сообщения между КНР и аэропортом нет, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Гагарина» также прокомментировали, что гражданку Китая из воздушной гавани не госпитализировали.

Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой

Подчеркивается, что все, кто прибыл из Китая и обратился в течение двух недель за медицинской помощью, изолируются, госпитализируются и обследуются на все вирусы, включая новый коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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