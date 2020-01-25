В Саратов из Китая прибыла девушка с подозрением на вирусную инфекцию
В Саратове обследовали девушку, прибывшую из Китая, с подозрением на вирусную инфекцию.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Саратовской области, всего за январь с симптомами острой респираторной вирусной инфекции пока обратился один человек, прибывший из КНР.
Девушку обследовали в ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Результаты оказались отрицательными.
Прибывшую из Китая девушку полностью обследовали на вирусыФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, эпидемия коронавируса разгорелась в Китае. Город Ухань, который является побратимом Саратова, закрыли на карантин. Число жертв возросло до 41, заболевших — более 1,3 тыс. человек.
В Китае сейчас бушует коронавирус. Фото GLOBAL LOOK PRESS
Саратовский Роспотребнадзор также продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. В аэропорту «Гагарин» специалисты изучают с тепловизором всех прибывших из-за рубежа.
- Сейчас прямого сообщения между КНР и аэропортом нет, — отметили в ведомстве.
В пресс-службе «Гагарина» также прокомментировали, что гражданку Китая из воздушной гавани не госпитализировали.
Аэропорт «Гагарин». Фото Юлии Кековой
Подчеркивается, что все, кто прибыл из Китая и обратился в течение двух недель за медицинской помощью, изолируются, госпитализируются и обследуются на все вирусы, включая новый коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU