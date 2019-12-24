Завершено расследование уголовного дела убийцы и насильника в Саратове

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-24T09:43:42+03:00

Труп одной своей жертвы он держал завернутым в покрывало в своей квартире

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Фрунзенского района Леонова, обвиняемого в убийстве и изнасилованиях женщин.

Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух лиц, с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, семи эпизодов изнасилования с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и в незаконном лишении свободы человека.

По версии следствия, летом 2018 года мужчина познакомился с жительницей Саратова, с которой стал поддерживать отношения. Они вместе встретили 2019 год в принадлежащем ему частном домовладении. 1 января 2019 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поссорился со своей гостьей. В ходе конфликта мужчина изнасиловал женщину, после чего стал избивать ее, в том числе ногами по телу, после чего ушел из дома. Вернувшись домой вечером того же дня, он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Испугавшись, он завернул ее тело в покрывало, перевязал веревкой и положил в не отапливаемой комнате дома, где оно хранилось до его обнаружения сотрудниками правоохранительных органов 6 февраля 2019 года.

В конце января 2019 года мужчина познакомился еще с одной женщиной, которую пригласил к себе в гости и предложил ей остаться с ним жить. В течение нескольких дней новая знакомая гостила у него. Все это время в соседней комнате находился труп его прежней сожительницы.

В начале февраля 2019 года он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с женщиной. Разозлившись на нее, а также опасаясь обнаружения ею тела первой потерпевшей, он нанес ей множественные удары кулаком в область головы, а также ногами по телу, после чего совершил изнасиловал ее. Осознав, что от полученных телесных повреждений женщина скончалась, он покинул свое жилище и с этого времени проживал у своих знакомых на территории Фрунзенского района города Саратова.

Кроме того, 25 ноября 2018 года тот же мужчина, находясь по месту своего жительства совершил в отношении 40-летней женщины насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом ее убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в случае, если она окажет ему сопротивления. После чего злоумышленник, лишив потерпевшую свободы, удерживал ее в своем доме. 27 ноября 2018 года злоумышленник, полагая, что воля потерпевшей полностью подавлена, решил съездить с ней к своему приятелю. По счастливой случайности женщине удалось сбежать. Напуганная, она не стала сообщать о произошедшем в правоохранительные органы и лишь когда к ней обратились сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятий, она рассказала все.

Помимо этого, 14 декабря 2018 года тот же мужчина, находясь по месту своего жительства совершил в отношении 45-летней женщины изнасилование и насильственные действия сексуального характера, угрожая при этом ее убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в случае, если она окажет ему сопротивления. После чего потерпевшая, воспользовавшись тем, что мужчине были необходимы деньги, уговорила его съездить к своему знакомому. Благодаря этому ей удалось сбежать от преступника. Опасаясь мести с его стороны, она также не стала сообщать о произошедшем в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU