«Синяя борода»: саратовец за два месяца изнасиловал четырех сожительниц и убил двух

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-04T10:56:43+03:00

Один из трупов он месяц хранил у себя дома

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Во Фрунзенском районе Саратова будут судить серийного насильника и убийцу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 59-летнего мужчину обвиняют в четырех изнасилованиях и двух убийствах. Причем все преступления были совершены в течение двух месяцев в частном доме на 8-м Вокзальном проезде.

Установлено, что 25 ноября мужчина у себя дома изнасиловал 40-летнюю женщину. Угрозами он запугал жертву и сломил ее волю к сопротивлению. До 27 ноября он принуждал жить ее у себя дома, а потом решил съездить вместе с ней к своему другу. Во время поездки жертва сбежала, но в полицию не обращалась. Это удалось выяснить лишь при расследовании других преступлений.

14 декабря мужчина снова у себя дома совершил изнасилование. На этот раз его выбор пал на 45-летнюю женщину. Впоследствии она уговорила его съездить к своему знакомому за деньгами, но по пути сбежала и также не стала обращаться в полицию, опасаясь мести.

1 января злоумышленник, уже сожительствуя с очередной женщиной, с которой познакомился еще летом, отмечал Новый год. Будучи пьяным, он поссорился с ней, изнасиловал и забил кулаками до смерти. Потом завернул труп в покрывало, перевязал веревкой и оставил лежать в неотапливаемой части дома. Тело удалось найти лишь 6 февраля.

Вскоре после этого, в конце января, мужчина познакомился с четвертой жертвой. Он также позвал ее к себе жить. Но в начале февраля все повторилось: ссора, изнасилование и убийство.

После этого злоумышленник сбежал из дома и жил у своих знакомых.

Сейчас завершается предварительное следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU