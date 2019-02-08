В Саратове разыскивают убийцу женщин

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-08T10:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове полиция разыскивает 58-летнего Сергея Леонова, его подозревают в убийстве двух женщин.

Как стало известно из полицейской ориентировки, в доме №3 на 8-м Вокзальном проезде 6 февраля обнаружили труп 55-летней Лилии Макаровой и неизвестной женщины с признаками насильственной смерти.

Леонов — рецидивист и проживал по адресу, где нашли два тела.

Приметы подозреваемого: на вид: 55-60 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, короткие русые волосы, серые глаза, широкий большой нос, немного свернутый вправо, и на подбородке ямочка. Был одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы.

Из особых примет — шрам 15 см от аппендицита на правой стороне, на шее круглый шрам 1-1,6 см, на левой руке полностью не выпрямляется мизинец, он был сломан, носит очки из-за близорукости, голос тихий глухой, речь медленная и ясная.

Как стало известно «КП-Саратов», Лилия Макарова перед смертью пропала. Она вышла с работы, но до дома не дошла. По словам родственников, они звонили ей на телефон, однако он был недоступен. Близкие пошли в полицию, однако заявление у них приняли не сразу, сославшись, что женщина могла «загулять». Его взяли только по прошествии нескольких дней.

Через какое-то время аппарат включился. Трубку в этот раз взял мужчина и попросил не искать больше женщину, а также отметил, что с ней все в порядке. После позвонила сама пропавшая и умоляла ее забрать. Родственники выяснили адрес, где она находилась. Полиция выбила дверь в дом, но там уже лежал труп.

Второе тело осталось до сих пор неопознанным. По сведениям, оно лежало завернутым в целлофан.

ИСТОЧНИК KP.RU