2019-02-12T16:01:38+03:00
Происшествия

Саратовец оставил гнить в своем доме трупы убитых им женщин

Одно из тел пролежало в комнате больше месяца
Дарья Вострикова
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Полиция обнаружила два разлагающихся тела женщин в доме 59-летнего ранее судимого жителя Саратова Сергея Леонова. Кошмарную находку нашли в двухквартирном доме №3 на 8-м Вокзальном проезде.

- По версии следствия, летом 2018 года Леонов познакомился с местной жительницей. Вместе они провели новогоднюю ночь. Однако 1 января пьяный хозяин жилища поссорился со своей подругой. Буян избил даму и ушел из дома. Когда он вернулся, то обнаружил что женщина скончалась. С перепугу преступник завернул ее тело в одеяло, перевязал веревкой и положил в неотапливаемую комнату. Полиция нашла труп только 6 февраля 2019 года, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

В конце января 2019 Сергей Леонов познакомился с новой пассией. Он пригласил ее в гости и предложил остаться жить. Через месяц, 1 февраля, злоумышленник снова приложился к бутылке и потребовал, чтобы подруга пила вместе с ним. Услышав отказ, он рассвирепел и избил ее до смерти, как и первую. Он оставил тело и ушел жить к друзьям.

Во время задержания Леонов не сопротивлялся. На него завели уголовное дело, еще до окончания следствия он признал свою вину.

Следователи выясняют, причастен ли он к другим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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