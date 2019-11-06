2019-11-06T18:14:35+03:00
Общество

Михаил Исаев стал самым популярным мэром в ПФО после гибели Лизы Киселёвой

СМИ упомянули его 15,8 тыс. раз
Ольга Симонова
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Мэр Саратова Михаил Исаев стал лидером медиарейтинга среди глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Так, за октябрь 2019 года СМИ 15,8 тыс. раз упоминали об Исаеве. Больше всего его имя «мелькало» в публикациях, связанных с гибелью девятилетней Лизы Киселёвой. Например, градоначальник поручил главам районных администраций и профильному заму по соцсфере проверить все подходные пути ко всем образовательным учреждениям и в кратчайшие сроки привести их в порядок. Также он выразил семье девочки соболезнования и заявил, что в Саратове могут снести гаражи.

Из позитивных поводов про мэра города писали, что он пригласил через Instagram саратовцев на субботник.

Также в списке из 28 глав есть председатель Саратовской гордумы Виктор Малетин — на 24-м месте. Его СМИ упомянули за месяц 281 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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