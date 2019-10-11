2019-10-11T12:04:51+03:00
Происшествия

Мэрия Саратова поможет с похоронами убитой Лизы Киселевой

Глава города Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким девочки
Ольга Симонова
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Убитая Лиза КиселеваУбитая Лиза Киселева
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Мэрия Саратова обещала помочь с похоронами убитой девятилетней Лизы Киселевой.

- Администрация города Саратова берет похороны на себя. Официально подтвердили, — написала на своей странице в Facebook Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Она также опубликовала реквизиты карты бабушки погибшей Лизы. Неравнодушные люди могут помочь семье материально.

Мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в «Инстаграм» также выразил соболезнования.

- Искренне соболезную родным и близким Лизы Киселевой. Уверен, виновный будет наказан по всей строгости закона, — написал глава города в соцсети.

Также отмечается, что от администрации семье будет оказана необходимая помощь.

Напомним, Лизу Киселеву убил, предположительно, Михаил Туватин на улице Высокая в Саратове 9 октября. Два дня она числилась как без вести пропавшая. Ребенка искали множество правоохранителей, спасателей и тысячи добровольцев, ее тело нашли поздней ночью 11 октября.

По версии СК РФ, предполагаемый злоумышленник убил Лизу Киселева, когда она поинтересовалась у него, принадлежит ли гараж, который он облагораживал, ему. Мужчина испугался, что заброшенное имущество принадлежит семье девочки и убил ее. Ранее мужчина уже «сидел» за тяжкие преступления и сейчас имеет непогашенную судимость изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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