Мэр Саратова планирует выйти на субботник 5 октября

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-03T18:03:09+03:00

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Сегодня, 3 октября, в Саратове прошла акция «Чистый четверг».

- Было очищено 500 тыс. кв. м газонов, покошено 120 тыс. зеленого покрытия, произведена опиловка и высадка деревьев, убрано 125 придомовых территорий, очищен 1 млн кв. м улиц и площадей, вывезено 400 кубометров мусора, — написал мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram.

Фото с Instagram Михаила Исаева

В акции участвовали более 5 тыс. человек и 500 организаций.

Также Исаев отметил в соцсети, что люди участвовали в уборке добровольно, и призвал саратовцев сообщать, если их будут принуждать к этому.

В субботу, 5 октября, жители города вновь выйдут на уборку. Глава Саратова поблагодарил неравнодушных людей, которые помогают сделать город чище, и заявил, что планирует лично принять участие в субботнике.

ИСТОЧНИК KP.RU