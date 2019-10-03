Мэр Саратова планирует выйти на субботник 5 октября
Сегодня, 3 октября, в Саратове прошла акция «Чистый четверг».
- Было очищено 500 тыс. кв. м газонов, покошено 120 тыс. зеленого покрытия, произведена опиловка и высадка деревьев, убрано 125 придомовых территорий, очищен 1 млн кв. м улиц и площадей, вывезено 400 кубометров мусора, — написал мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram.
Фото с Instagram Михаила Исаева
В акции участвовали более 5 тыс. человек и 500 организаций.
Также Исаев отметил в соцсети, что люди участвовали в уборке добровольно, и призвал саратовцев сообщать, если их будут принуждать к этому.
В субботу, 5 октября, жители города вновь выйдут на уборку. Глава Саратова поблагодарил неравнодушных людей, которые помогают сделать город чище, и заявил, что планирует лично принять участие в субботнике.
ИСТОЧНИК KP.RU