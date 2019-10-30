Саратов стал антилидером списка самых «татуированных» городов РФ

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-30T15:34:10+03:00

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Агентство Zoom Market провело социологический опрос среди жителей городов России на тему татуировок.

Граждане честно и открыто отвечали, есть ли у них на теле несмываемые рисунки и какие ассоциации они вызывают, а также поинтересовались отношением к «синей болезни».

Выяснилось, что Саратов занимает лишь 23-е из 25 мест в компании с Казанью и Махачкалой. Лидером списка стал Челябинск, далее следуют Москва и Санкт-Петербург.

Большинство россиян, 43%, относятся к такому способу украшения себя нейтрально, 21% респондентов высказали положительное отношение, а 43% человек — отрицательное.

В основном татуировки ассоциируются с современной молодежью (39%), в частности, с девушками. 26% граждан вспомнили заключенных, 18% — службу в армии, 11% — музыкантов, 4% — барменов. Иные варианты назвали 2% граждан.

Всего в опросе участвовали 3 тыс. человек.

Напомним, саратовцы также не любят вызывать проституток, и здесь живут одни из самых бескорыстных женщин в стране.

Зато местные жители не отказывают себе в просмотре «клубнички» и крепком словце.

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ИСТОЧНИК KP.RU