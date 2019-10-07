Эксперты: В Саратове низкий спрос на проституток

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-07T08:17:30+03:00

В Саратове проститутки не пользуются популярностью у мужчин Фото: Екатерина Семенова

Наш город оказался в конце рейтинга по России

Изменить размер текста: A A

Саратовцы вошли в число россиян, которые редко пользуются услугами проституток.

Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства Zoom Market по итогам соцопроса о популярности женщин с низкой социальной ответственностью.

Из 25 городов России Саратов занял в этом рейтинге 22-е место. Реже, чем саратовцы, услугами проституток пользуются жители Волгограда, Саранска и Иванова. Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Краснодар и Москва.

При этом 18% мужчин негативно относятся к проституткам, а 4% — положительно. 31% респондентов считает, что продажную любовь следует легализовать, а 57% — против этого. Лишь 23% граждан признались, что они или их друзья покупали услуги проститутки.

Всего были опрошены 3 тыс. мужчин от 23 до 56 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовцы вошли в число самых больших любителей порно

Саратов занял девятое место в рейтинге российских городов

(подробнее)

Жительницы Саратова — одни из самых бескорыстных в России

Наш город занял один из нижних мест в рейтинге алчности женщин

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU