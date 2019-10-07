2019-10-07T08:17:30+03:00
Общество

Эксперты: В Саратове низкий спрос на проституток

Наш город оказался в конце рейтинга по России
Екатерина Семенова
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В Саратове проститутки не пользуются популярностью у мужчинВ Саратове проститутки не пользуются популярностью у мужчинФото: Екатерина Семенова
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Саратовцы вошли в число россиян, которые редко пользуются услугами проституток.

Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства Zoom Market по итогам соцопроса о популярности женщин с низкой социальной ответственностью.

Из 25 городов России Саратов занял в этом рейтинге 22-е место. Реже, чем саратовцы, услугами проституток пользуются жители Волгограда, Саранска и Иванова. Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Краснодар и Москва.

При этом 18% мужчин негативно относятся к проституткам, а 4% — положительно. 31% респондентов считает, что продажную любовь следует легализовать, а 57% — против этого. Лишь 23% граждан признались, что они или их друзья покупали услуги проститутки.

Всего были опрошены 3 тыс. мужчин от 23 до 56 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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