Эксперты: В Саратове низкий спрос на проституток
Саратовцы вошли в число россиян, которые редко пользуются услугами проституток.
Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства Zoom Market по итогам соцопроса о популярности женщин с низкой социальной ответственностью.
Из 25 городов России Саратов занял в этом рейтинге 22-е место. Реже, чем саратовцы, услугами проституток пользуются жители Волгограда, Саранска и Иванова. Лидерами рейтинга стали Екатеринбург, Краснодар и Москва.
При этом 18% мужчин негативно относятся к проституткам, а 4% — положительно. 31% респондентов считает, что продажную любовь следует легализовать, а 57% — против этого. Лишь 23% граждан признались, что они или их друзья покупали услуги проститутки.
Всего были опрошены 3 тыс. мужчин от 23 до 56 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU