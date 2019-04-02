2019-04-02T09:52:24+03:00
Общество

Саратовцы вошли в число самых больших любителей порно

Саратов занял девятое место в рейтинге российских городов
Екатерина Семенова
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Саратов вошел в топ-10 городов, жители которых больше всего любят смотреть порно.

Соответствующее исследование провело независимое агентство Zoom Market. Были опрошены 2,4 тыс. человек от 18 до 52 лет в 20 городах России. Мужчины и женщины отвечали на три вопроса: вы смотрели порно? Когда в последний раз? И как часто вы его смотрите?

Саратов занял девятое место, уступив Санкт-Петербургу, Краснодару, Челябинску, Брянску, Саранску, Воронежу, Москве и Омску.

Всего признались, что смотрели порно, 73% россиян. При этом среди них мужчин вдвое больше, чем женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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