Саратов вошел в число самых интернет-зависимых городов России
Саратов вошел в число городов, жители которых сильнее всего зависят от интернета.
Опрос был проведен агентством ZOOM MARKET. Респонденты отвечали, выходят ли они в интернет ежедневно, довольны ли качеством услуг, а также является интернет для них необходимостью или развлечением.
По итогам опроса Саратов занял 18-е место. Лидерами рейтинга интернет-зависимости стали Москва, Екатеринбург и Краснодар.
Большинство жителей пользуются электронной почтой, мобильным банком, порталом госуслуг и соцсетями. Причем самыми популярными оказались «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».
Больше половины граждан выходят в интернет через смартфоны — 63%.