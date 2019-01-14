Саратов вошел в число самых интернет-зависимых городов России

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-14T15:41:14+03:00

Жители предпочитают выходить в интернет со смартфонов Фото: Екатерина Семенова

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Саратов вошел в число городов, жители которых сильнее всего зависят от интернета.

Опрос был проведен агентством ZOOM MARKET. Респонденты отвечали, выходят ли они в интернет ежедневно, довольны ли качеством услуг, а также является интернет для них необходимостью или развлечением.

По итогам опроса Саратов занял 18-е место. Лидерами рейтинга интернет-зависимости стали Москва, Екатеринбург и Краснодар.

Большинство жителей пользуются электронной почтой, мобильным банком, порталом госуслуг и соцсетями. Причем самыми популярными оказались «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Больше половины граждан выходят в интернет через смартфоны — 63%.