2019-09-03T10:07:53+03:00
Общество

Жительницы Саратова — одни из самых бескорыстных в России

Наш город занял один из нижних мест в рейтинге алчности женщин
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области живут одни из самых бескорыстных женщин в России.

К такому выводу пришли эксперты агентства Zoom Market по итогам опроса среди 3 360 жительниц 28 городов.

Респондентки отвечали на вопросы: каков главный критерий при выборе мужчины? Имеет ли значение его финансовое положение, социальный статус и возраст?

Саратов занял 25-е место среди 28 городов, то есть в конце рейтинга. Менее алчными оказались жительницы Томска, Пензы и Нижнего Новгорода. Самыми корыстными оказались женщины из Саранска, Москвы и Краснодара.

При этом любовь оказалась все же главным критерием для выбора мужчины, такой вариант выбрали 62% опрошенных. На втором месте надежность — 19%. Доход оказался важен для 7% респонденток, социальный статус — для 5%, внешность — для 4%, образование — для 2%, репутация — для 1%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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